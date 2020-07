Serie A, le partite e gli orari della 30^ giornata

Weekend ricco con dieci partite in due giorni: tutto il programma della 30^ giornata di Serie A con orari e canali tv

Prosegue senza soste la Serie A, weekend ricco con due giorni intensi per la 30^ giornata. Si parte con il derby di Torino, con la Juventus che vuole proseguire la corsa verso lo scudetto contro i granata di Longo. Il sabato si chiuderà con Sassuolo-Lecce e con il big match tra Lazio e Milan. Domenica lunghissima, con ben sette gare in programma. Si parte con Inter-Bologna nel pomeriggio e si chiude con Napoli-Roma la sera. In mezzo le cinque partite che si giocheranno alle ore 19.30.