Periodo molto difficile per la Roma, in piena crisi di risultati in questo 2020. La panchina del portoghese tuttavia non è assolutamente a rischio. A confermalo è stato lo stesso presidente con un intervento su Twitter: "Ha il mio pieno supporto"

"Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto. Forza Roma!". Poche parole, ma chiare. James Pallotta torna a parlare. O meglio, a "cinguettare". Il presidente lo ha fatto attraverso la propria pagina Twitter, con cui ha voluto mandare un messaggio al suo allenatore, alla squadra e a tutta la tifoseria. La panchina del mister portoghese non è in bilico, anzi. Questo nonostante i recenti risultati, che vedono i giallorossi in crisi da quando di fatto è cominciato il 2020. L'ultimo ko, quello casalingo contro l'Udinese, ha fatto scivolare lontana la qualificazione alla prossima Champions. Il quarto posto dell'Atalanta, infatti, dista ben 12 punti.