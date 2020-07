L'allenatore bianconero al termine della vittoria nel derby: "Interpretato bene una gara non semplice. Su Dybala mai avuto dubbi, grande generosità di Cuadrado. E per CR7, quel gol è stata una liberazione: me l'ha detto lui"

Un derby tutto bianconero. Il giorno del record di Buffon diventa anche quello di Ronaldo (assist a Cuadrado e primo gol su punizione con la maglia della Juventus): Torino travolto 4-1 e la squadra di Sarri di nuovo in fuga a +7 sulla Lazio. "Siamo andati in vantaggio velocemente, poi il rigore ci ha innervosito un po' perché pensavamo che la gara fosse chiusa", le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. "E' terminata tanti gol a poco, ma c'è stato un momento in cui abbiamo sofferto". Poi l'elogio ai protagonisti: "Cuadrado mi ha sorpreso per la sua disponibilità a giocare sulla linea difensiva, pur mantenendo le sue splendide qualità offensive", spiega Sarri. "Con Dybala c'è un rapporto diretto e schietto. Veniva da una stagione difficile, ma non ho mai avuto nessun dubbio su di lui: penso di averlo portato più vicino alla porta migliorandone l'intesa con Ronaldo. Che pensavo non soffrisse, per la questione dei gol su punizione. Ma a fine partita mi ha detto: 'Finalmente'".