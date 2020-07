Dopo il gol al Genoa, Il belga ha esultato come il compagno di squadra: "È rimasto qui gratis per non lasciarci soli, perché tiene molto alla squadra e alla maglia. Mi fa male pensare che possa andar via dopo 7 anni"

"Callejon, un esempio straordinario"

"José ha giocato 7 anni con noi, pensare che possa andar via mi fa male" ha detto l’attaccante del Napoli. "Rimane qui giocando gratis perché tiene molto alla maglia e alla squadra, mi ha detto che non voleva lasciarci soli. Poteva andare in vacanza, perciò penso che sia un esempio straordinario e dopo un gol la merita un'esultanza. La vittoria dedicata a lui? Non esageriamo. Siamo contenti che sia rimasto fino alla fine. Quando si fa una scelta in chiave negativa se ne parla molto, ma ora che è positiva è giusto che si dica" ha concluso Mertens.