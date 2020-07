Roma-Parma, dove vedere la partita in tv

Roma e Parma sono reduci da tre sconfitte consecutive, all’Olimpico si sfideranno per invertire il trend negativo. Fischio d’inizio alle 21:45, sarà Fabbri di Ravenna a dirigere l’incontro

Dopo tre sconfitte consecutive, la Roma deve tornare a vincere per riprendere quota in classifica e difendere il piazzamento europeo. La squadra di Paulo Fonseca, reduce dal ko di Napoli, cerca risposte positive nella sfida contro il Parma, che come i giallorossi ha perso le ultime tre. Dirigerà l’incontro l'arbitro internazionale Fabbri di Ravenna, con Mazzoleni e Del Giovane al VAR; gli assistenti saranno Liberti Gori, il quarto uomo Pezzuto.

Come vedere Roma-Parma in tv

La partita tra Roma e Parma, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) alle ore 21:45. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.