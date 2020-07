Lucarelli: "Parma ancora penalizzato, siamo stufi"

Il club manager del Parma si fa sentire dopo la mancata concessione di un presunto rigore per fallo di mano di Mancini nella sconfitta per 2-1 contro la Roma: "Stare zitti non vuol dire essere scemi, il fatto che abbiamo 39 punti non significa che ci va bene tutto. Siamo penalizzati da 5-6 partite, ora basta. Il Var era stato introdotto per dare una mano agli arbitri ma li ha messi solo in discussione"

"Fino a oggi siamo stati zitti per dare una mano al settore arbitrale, ma stare zitti non vuol dire essere scemi. Adesso basta". Tensione e polemiche in casa Parma nella voce del club manaager Alessandro Lucarelli dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Roma, con le reti di Mkhitaryan e Veretout che hanno ribaltato il vantaggio emiliano segnato da Kucka su rigore. L'episodio che fa discutere è la decisione dell'arbitro Fabbri di non assegnare sul punteggio di 2-1 un calcio di rigore a favore degli ospiti per un presunto tocco di braccio di Mancini all’interno dell'area giallorossa. "Parlo a nome della società per evitare ulteriori squalifiche, visto che ci è stato squalificato il direttore sportivo la scorsa giornata per delle proteste legittime su un rigore che ci è stato fischiato contro su Darmian e poi vediamo contro la Roma che non ce ne viene assegnato uno nettissimo - spiega Lucarelli- l’arbitro è stato chiamato al Var per assegnarlo, ma non l'ha dato".

Tanta rabbia nelle parole di Lucarelli, che "nasce da una serie di episodi sfavorevoli che da 5-6 partite ci stanno danneggiando. Avere 39 punti in classifica non vuol dire che ci va bene tutto, siamo molto amareggiati per questa serie di decisioni discutibili a nostro sfavore. Non si capisce più chi arbitra, chi decide, si va a interpretazione". Con una riflessione che va oltre la gara dell'Olimpico: "Oggi posso dire che se il Var era stato introdotto per dare una mano agli arbitri, li ha messi solo in discussione. In tutti i campi ogni domenica vediamo scelte soggette a interpretazione, quindi mi chiedo a cosa sia servita la tecnologia".