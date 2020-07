Il presente del Bologna dice campionato in corso e testa al Parma, prossimo avversario. Il club però guarda anche all'imminente futuro, che vuol dire mini ritiro estivo e poi tutti di nuovo in campo per la nuova Serie A. Per questo una macchina con a bordo Marco Di Vaio, oggi capo scouting, Tommaso Fini, Team Manager e Federica Orlandi, Responsabile Segreteria Organizzativa, si è diretta nella giornata di giovedì verso Pinzolo, laddove la squadra rossoblù si prepara alla stagione che verrà fin dall'estate del 2018. Appena ripartiti per tornare a casa, una volta nel centro del paesino, Di Vaio si è accorto che una signora in bici e in compagnia di marito e nipotini si era accasciata a terra. Fatta inversione, i tre sono scesi dalla vettura, pensando in un primo momento che si trattasse di un colpo di calore, dal momento che alla signora - in quel momento - stavano tenendo i piedi in alto bagnandole la fronte con l'acqua.