Buone notizie per Sinisa Mihajlovic: è stato accolto il ricorso del Bologna in seguito alla squalifica di due giornate comminata a Roberto Soriano dopo la gara con l'Inter.

approfondimento

Al centrocampista è stata applicata una riduzione della squalifica: avendo già scontato una giornata saltando la sfida con il Sassuolo, Soriano sarà regolarmente a disposizione di Mihajlovic per la trasferta di Parma. La Figc ha accolto il ricorso del club rossoblù dopo che il giocatore era stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo, che aveva esaminato il diverbio avuto con l'arbitro Luca Pairetto procedendo severamente. Sanzione ridotta, Soriano arruolabile per Parma-Bologna.