Milan insieme a Roc Nation, partnership con Jay-Z

AC Milan si unisce a Roc Nation Sports , agenzia fondata dal rapper Jay-Z nel 2013 che cura da anni l’immagine dei campioni dello sport e non solo, nonché una delle società leader mondiali dell'intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione. I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia , la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising , l'amplificazione del brand e delle attività creative, l'esecuzione di una digital strategy , le vendite commerciali e gli eventi culturali.

Gazidis: "Incontro fondamentale fra due grandi organizzazioni"

"Questa partnership tra il Milan e Roc Nation rappresenta l'incontro di due grandi organizzazioni con valori forti nel loro DNA. Il nostro impegno condiviso per l’inclusività, l’evoluzione e l’eccellenza guiderà tutto ciò che faremo e sono molto emozionato per ciò che ci aspetta", ha detto il CEO Gazidis.

"Roc Nation è entusiasta di intraprendere questa partnership così unica con il Milan. Entrambi i brand sono fortemente impegnati verso la comunità come ampiamente dimostrato dal successo dell’evento 'From Milan with Love'. Non vedo l’ora di creare ulteriori opportunità insieme che, facendo tesoro del successo di quell’evento, combinino l'integrità della grande storia del Club e la capacità distintiva di Roc Nation di creare e muovere cultura", ha aggiunto Michael Yormark, Co-CEO di Roc Nation Unified.