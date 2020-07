Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

Cagliari, la permanenza di Nainggolan resta in dubbio

La permanenza in Sardegna di Radja Nainggolan - al momento in prestito dall'Inter - resta incerta. Il presidente rossoblù Giulini sull’argomento ha detto: “Ancora non posso rispondere, dipende da dove riusciamo a posizionarci in classifica. Poi si deciderà”.