Serie A, il calendario della 32^ giornata

32^ giornata di Serie A alle porte, con due scontri diretti ad alta quota. Occhi puntati sull’Allianz Stadium, dove si sfideranno Juventus e Atalanta, prima e terza forza del campionato italiano. Ma non solo: al San Paolo il Napoli di Gennaro Gattuso riceve il Milan, in una sfida dai mille significati in cui i rossoneri dovranno confermarsi per mantenere invariate le distanze sulle rivali per l’Europa.