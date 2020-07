La Juventus porta a casa un punto sofferto, ma estremamente importante contro l'Atalanta. I bianconeri mantengono invariati i nove punti di vantaggio sui nerazzurri e allungano a +8 sulla Lazio, ancora seconda in classifica, nonostante la sconfitta nella gara della 17.30 contro il Sassuolo. Un margine che potrebbe quasi risultare decisivo a sei giornate dalla conclusione del campionato. Maurizio Sarri , intervenuto nel post partita, mantiene però ancora un profilo basso e non vuole ancora sentir parlare di scudetto ipotecato: "Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d'Europa in questo momento, era una partita con un coefficiente di difficoltà enorme. Abbiamo fatto l'errore di voler la palla addosso e con la loro aggressività è stato un grandissimo rischio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, con più energia e alla fine abbiamo meritato il pareggio. Prima di subire il 2-1 pensavo di vincerla, ma è un punto importante. Quanto pesa? Un punto, eravamo a +7 e ora siamo a +8".

"Mai avuto dubbi sulla condizione fisica. Pjanic? Non stava bene"

Una gara nella quale è uscito lo spirito di gruppo e la tenuta atletica del gruppo bianconero, come ha sottolineato Sarri: "Era chiaro che ci sarebbero state delle difficoltà, ma non avevo dubbi sulla condizione fisica dopo la sconfitta di Milano. Quello è stato uno svenimento, più che un calo fisico. Stasera eravamo un po' meno freschi all'inizio, ma siamo andati meglio sul piano della tenuta e nel finale di gara stavamo bene". Infine, l'allenatore bianconero ha analizzato la prestazione di alcuni singoli, in particolar modo gli attaccanti: "Era una partita difficile per Ronaldo e Dybala, soprattutto per Paulo viste le sue caratteristiche. Nella parte finale abbiamo provato con Higuain ad aprire più spazi per Cristiano. Pjanic fuori? Non stava benissimo, aveva un affaticamento all'adduttore e in questo momento un infortunio muscolare rischia di costare tantissime partite. Non abbiamo voluto correre nessun tipo di rischio".