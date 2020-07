Quanto rammarico c'è per non aver giocato le prime 7 di campionato vedendo come stanno andando le cose adesso?

Inutile guardarsi indietro, il mio arrivo al Milan è stato a ottobre e da lì abbiamo iniziato a lavorare. Non abbiamo avuto da subito quella continuità che si acquisisce con il lavoro insieme, ci vuole tempo per costruire una filosofia di gioco e conoscere i giocatori soprattutto dal punto di vista caratteriale. Noi dobbiamo finire bene il campionato, ci sono ancora tanti punti a disposizione e tante partite importanti. Domani ne abbiamo una difficilissima: contro una grande squadra e un allenatore che le ha dato la mentalità giusta, portandola alla vittoria della Coppa Italia e che ha vinto tutte le partite tranne quella con l'Atalanta. Affrontiamo una squadra che sta molto bene, così come stiamo molto bene noi. Dobbiamo pensare solo a quello che possiamo fare ancora, e non quello che avremmo potuto fare prima.