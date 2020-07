Dopo il 2-2 contro l'Atalanta, alla Juventus basterà conquistare 11 punti nelle restanti 6 giornate per conquistare aritmeticamente il 9° scudetto consecutivo. In base allo scontro diretto contro la Lazio in programma il 20 luglio, ai bianconeri potrebbero bastare anche 10 punti: vediamo tutte le combinazioni

Il pareggio della Juventus contro l’Atalanta ha impedito alla squadra di Gasperini di avvicinarsi ai bianconeri in classifica. Un risultato molto importante per Sarri, che evita la seconda sconfitta consecutiva e mantiene l’Atalanta a 9 punti di distanza. A sei giornate dalla fine del campionato, la Juventus è in testa con 76 punti, seguita dalla Lazio con 68 e proprio dall'Atalanta con 67. L’Inter, in attesa della partita contro il Torino, è al quarto posto con 65 punti.