Nuovi controlli per il Parma: sono tutti negativi

Buone notizie in casa Parma. A meno di 24 ore dalla scoperta di un caso di coronavirus nel gruppo squadra, l'ultimo ciclo di test molecolari effettuato nella mattinata di domenica ha dato esito negativo per tutti i giocatori di D'Aversa e il relativo staff. Tutti, compreso il soggetto in questione, non calciatore e asintomatico, che continuerà il regime di isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso.