IL CONFRONTO - I dati, come detto, evidenziano come meno dei 76 punti attuali della Juve ci sono solo i 73 del primo Allegri nelle ultime sei stagioni di calcio. Sarri, che ha i numeri più alti confrontando il primo anno di panchina, ha anche il terzo miglior vantaggio sulla seconda in classifica.



Per Sarri anche il secondo miglior attacco a questo punto del campionato, ma anche la difesa più colpita della Juve delle ultime sei stagioni.