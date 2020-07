Pochi minuti all'inizio di Inter-Torino, momento clou in casa nerazzurra: i ragazzi di Conte sono ripiombati al quarto posto ma complici gli altri risultati della 32^ giornata hanno già la chance di agganciare la Lazio al secondo se battono i granata. Un match da non perdere, in campo e fuori...fino all'altra parte del mondo: il presidente Steven Zhang si trova infatti in Cina al momento del posticipo di lunedì. In Italia sono le 21:45, a Pechino le 3:45 del giorno dopo. Problemi? Zero: già alla scrivania armato di pc, Zhang ha seguito tutti i 90 minuti della sua squadra, dapprima spaventata da Belotti e poi capace di rimontare con i gol di Young, Godin e Lautaro.