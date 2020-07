Altri due passaggi vincenti per Robin Gosens, difensore con doti offensive e grandi abilità sotto porta. Chi sono i migliori giocatori nel suo ruolo in Europa per gol e assist fatti? Alcuni registrano numeri addirittura migliori di alcuni attaccanti. Ecco la classifica dei difensori che ne hanno prodotto di più in questa stagione nei top-5 campionati (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE