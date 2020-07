1/23 ©Ansa

L'Atalanta dei record non conosce sosta. Provvisorio 2° posto a quota 70 punti e 93 reti segnate dopo il 6-2 al Brescia, goleada dalle proporzioni già toccate contro Udinese, Torino e Lecce (furono addirittura 7 in quelle occasioni). Un traguardo mai visto nella storia della Dea dopo 33 turni, exploit di Gasperini che ha eguagliato il numero di vittorie più alto (21 come nel 2016/17) e punta il Napoli 2016/17 (94 centri) negli ultimi 60 anni. Allargando il cerchio nella storia della Serie A, come si classificano i nerazzurri per gol segnati dopo 33 giornate?

Tripletta Pasalic, show Atalanta: 6-2 al Brescia