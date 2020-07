Tempo di ritorno in campo per la Juventus dopo il 3-3 sul campo del Sassuolo, terza partita di fila senza vittorie in campionato per Cristiano Ronaldo e compagni. Il gruppo bianconero è rientrato nella notte a Torino da Reggio Emilia per riprendere i lavori in vista della sfida di lunedì sera alle 21:45 allo Stadium contro la Lazio. In particolare sono state monitorate le condizioni di Rodrigo Bentancur e Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, rientrato tra i titolari a cinque mesi dall'ultima volta, risalente al 22 febbraio contro la Spal, è uscito al 46' della sfida contro il Sassuolo per un problema al polpaccio, mentre il centrocampista uruguaiano ha terminato la partita malconcio. In una nota ufficiale la Juve ha spiegato che "Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari".