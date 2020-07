Grande momento per il Sassuolo, che si prepara anche a festeggiare il centenario. Oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti, De Zerbi a Sky Sport lancia un altro ambizioso obiettivo: "Sono orgoglioso di essere l'allenatore del centenario. Prima o poi arriveremo in Champions perché questa è una società seria, adesso però il sogno è arrivare settimi" SASSUOLO-JUVE 3-3, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO

Un 3-3 al termine di una grandissima prestazione contro la Juventus per celebrare al meglio il centenario del club e per continuare a sognare in grande. Oggi in casa Sassuolo la conferenza stampa di presentazione dei festeggimenti per i 100 anni del club, con le ambizioni che non si fermano, ma anzi si proiettano nel futuro. Come conferma a Sky Sport l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi: "Il dottor Squinzi era un ambizioso, però sapeva lavorare senza presunzione. Se noi oggi parliamo di Champions League saremmo presuntuosi. Ma credo il Sassuolo prima o poi arriverà anche a quell'obiettivo. Questo perché quella neroverde è una società che è cresciuta negli anni, composta da gente seria, anche i figli ora si stanno avvicinando al calcio e sono due ragazzi seri". Guai però a farsi distrarre dagli obiettivi futuri: "Questo però sarà un obiettivo per il futuro, quello attuale riguarda la partita di Cagliari e il sogno è arrivare settimi. Punteremo a prendere Milan e Napoli finché la matematica non ci dirà il contrario cercheremo di agguantarli", ha ammesso De Zerbi.

"Che orgoglio essere l'allenatore del centenario" approfondimento Gestione del turnover: De Zerbi re, Sarri è ultimo "Sono orgoglioso di essere l'allenatore del centenario di questo club. Faccio parte di una società seria, questo posto te lo devi meritare e devi continuare sempre a lavorare nel migliore dei modi", ha proseguito De Zerbi. Che non nasconde la soddisfazione per le ultime prestazioni della sua squadra, adesso ottava in classifica a quota 47 punti, sei in meno rispetto a Napoli e Milan: "A tratti stiamo facendo molto bene, siamo diventati più bravi a leggere le situazioni". Pensiero che torna al 3-3 contro la Juve: "Più soddisfatto per la prestazione o arrabbiato per la mancata vittoria? Se pensiamo che di fronte avevamo la Juve, fatta da campioni e che vince lo scudetto da nove anni, allora siamo contenti. Se però vedo le occasioni avute e come sono arrivati i gol subiti, allora questo ci dà fastidio e rammarico. A fine partita nello spogliatoio eravamo felici ma sentivamo che qualcosa ci era sfuggito di mano", ha concluso De Zerbi.