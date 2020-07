Sanchez di nuovo maravilla, i numeri post lockdown

El Niño è tornato "maravilla" nel calcio post lockdown. L'infortunio, l'operazione, gli 84 giorni di stop e un solo gol (più un rosso) come bottino. Ora segna o fa segnare ogni 56 minuti CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS

Due gol. Sei assist. Totale otto, come nessuno nell'Inter dalla ripresa del campionato. Così Alexis Sanchez si sta riscattando dopo una prima parte della stagione segnata dall'infortunio e dal lungo stop. Candreva ha partecipato attivamente a cinque reti, Young, Eriksen e Lautaro a quattro. Ma nessuno sta incidendo tanto quanto il Niño di nuovo "maravilla", così chiamato per quel talento così precoce che ora all'Inter stanno vedendo per davvero. Per ritornare vicini alla vetta della classifica i nerazzurri si sono affidati anche a lui: Sanchez ha timbrato le ultime due vittorie contro Torino e Spal dopo il solo punto raccolto nelle precedenti due uscite, e rosicchiandone nel frattempo quattro alla Juve capolista. Inutile dire che, in un calendario così fitto, un uomo in più è sempre meglio di uno in meno. Ma Conte stava aspettando proprio lui.

Maravilla, i numeri pre e post lockdown approfondimento Rimonte scudetto, chi ci è riuscito nella storia I numeri post lockdown di Alexis Sanchez stanno allora convincendo sempre più l’Inter a tenerlo. L'arrivo (in prestito) la scorsa estate dallo United, poi appena due da titolare in A e la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra. Comunicato, operazione, tre mesi di stop. E dire che dieci giorni prima dell'infortunio in nazionale aveva trovato la sua prima gioia in maglia nerazzurra contro la Samp, seguita da un cartellino rosso. I giorni totali di assenza sono stati dunque 84, con 14 match saltati, tra cui il rush finale del girone di Champions. Post infortunio, e sempre pre lockdown, altri due assist (nelle due vittorie contro Udinese e Milan), la prima marcia che ora sta salendo sempre di più. Dalla ripresa del campionato Sanchez ha segnato due gol (Brescia e Spal) e fornito sei assist (Sassuolo e "doppietta" con Brescia e Toro) in 455 minuti, segnando o facendo segnare un compagno, mediamente, ogni 56 minuti.