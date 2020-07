Milan-Bologna, dove vedere la partita in tv

Il Milan ospita il Bologna a San Siro: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv IL PROGRAMMA DELLA 34^ GIORNATA

Cinque vittorie e due pareggi nelle sette partite giocate dopo la ripresa del campionato, il Milan nella classifica post lockdown è dietro solo all'Atalanta che ha totalizzato 22 punti ma in otto gare. I rossoneri, dopo il successo in rimonta contro il Parma, giocheranno ancora a San Siro contro il Bologna, con l'obiettivo di proseguire con un'altra vittoria la corsa per conquistare un posto in Europa League. La squadra di Mihajlovic è reduce da due pareggi, l'ultimo ottenuto con una prova positiva contro il Napoli al Dall'Ara.