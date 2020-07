Ieri pomeriggio Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto da Paolo Maldini una medaglia celebrativa per le sue 100 presenze in rossonero. Lo svedese ha subito scherzato con i compagni. "Grazie, è tutto merito vostro perché non ho concorrenza". Poi ha aggiunto: "Un onore raggiungere questo traguardo con il club, spero di giocarne ancora tante altre".