Il presidente del Verona parla a Sky Sport del futuro dell'allenatore: "Che rimanga con noi, fino a quando non si firma, non si sa. C'è anche un contratto che ci lega ma siamo disposti a rivedere tutto quello che è. Il mister è stato un valore aggiunto e insieme abbiamo fatto belle cose, la speranza è di continuare insieme"

45 punti in 34 giornate, nono posto, obiettivo salvezza raggiunto da diverse giornate, l'etichetta di squadra sorpresa del campionato. C'è il marchio di Ivan Juric sulla stagione del Verona. Il futuro dell'allenatore croato, però, è ancora da definire, come spiegato dal presidente dell'Hellas Maurizio Setti ai microfoni di Sky Sport prima della partita pareggiata per 1-1 contro l'Atalanta: "Che rimanga a Verona, fino a quando non si firma, non si sa - le parole di Setti - c'è anche un contratto che ci lega ma siamo disposti a rivedere tutto quello che è necessario. Il mister è stato un valore aggiunto e penso che insieme abbiamo fatto belle cose. La speranza è di continuare assolutamente insieme".