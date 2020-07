Roma, la trattativa per Smalling

La volontà dei giallorossi resta quella di trattenere Chris Smalling anche nella prossima stagione e per acquistare il cartellino del giocatore serve un’intesa (al momento ancora lontana) con il Manchester United. I Red Devils non intendono accettare la prima offerta fatta dalla Roma, che prevedeva il versamento di altri 3 milioni di euro + un obbligo di riscatto a circa 14/15 milioni. Lo United che continua a chiedere di più e al momento non c’è intesa nemmeno per far restare il difensore fino a fine agosto – con i Red Devils che vorrebbero evitare di incontrarlo come avversario in Europa League.