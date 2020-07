Commisso: "Questa salvezza è per i tifosi"

Le dichiarazioni del presidente della viola dopo il 2-0 sul Torino: "Obiettivo raggiunto con quattro giornate di anticipo, ora vogliamo continuare a scalare la classifica. Questa vittoria è anche per il nostro magnifico pubblico che non c'è"

Quinto risultato utile consecutivo: la prima Fiorentina dell'era Commisso prosegue il suo campionato in crescendo e centra la salvezza matematica con quattro partite ancora da giocare. "Sono molto soddisfatto per la prova della squadra", le parole del presidente della viola dagli Stati Uniti dopo la vittoria sul Torino al Franchi. "Complimenti ai ragazzi e a Iachini: abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo facendo già più punti dello scorso anno". Quando con Montella erano stati 41. "Ora cerchiamo di continuare così, sperando di scalare ancora la classifica in queste ultime quattro giornate", continua Commisso. "Il mio pensiero va anche ai nostri splendidi tifosi, dispiace per la loro assenza: questa vittoria è per loro". La prima in casa della Fiorentina, dalla ripresa della Serie A: l'ultima risaliva addirittura allo scorso 12 gennaio, 1-0 sulla Spal.