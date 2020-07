L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida scudetto contro la Lazio: "Il mio futuro è domani. Ho un contratto e da parte mia intendo onorarlo a ogni costo. Quando fai questo mestiere non ne devi avere di paure"

Da duello scudetto a momento per ribadire la propria volontà sul futuro. La vigilia di Juventus-Lazio vive soprattutto attorno a questa frase di Maurizio Sarri: "Voglio andare avanti con la Juve. Ho un contratto (fino al 2022, ndr) e da parte mia voglio onorarlo a tutti i costi. Lasciare da vincente come al Chelsea? La situazione era diversa, mi piaceva la Premier ma il desiderio di tornare in Italia è sempre stato dentro di me. Le critiche? Fanno parte del mestiere. Se vinci va tutto bene, se perdi tutto male. Quando fai questo mestiere non devi avere paura e noi non ne abbiamo. Avete mai chiesto a un pilota di Formula uno se ha paura della velocità?”. Nessun paragone nemmeno con l’esperienza di Napoli: “A Napoli abbiamo fatto 91 punti al terzo anno, qui il lavoro è appena cominciato. Poi bisognerà vedere se alla Juventus riuscirò a lavorarci per 3 anni. Più facile qui o a Napoli? Nel calcio è difficile ovunque. Per quanto riguarda la classifica meglio essere davanti come adesso che inseguire come successe a Napoli”.

"Con la Lazio abbiamo sempre faticato" Dopo 2 punti nelle ultime 3 partite, la Juventus si ritrova di fronte un avversario che sì non vince da 4 giornate ma che in questa stagione ha sempre messo in difficoltà i bianconeri (ko sia nella gara d'andata che nella finale di Supercoppa Italiana): "La Lazio ha fatto una grande stagione e si è sempre dimostrata una grande squadra – ha detto Sarri -. La difficoltà di questa sfida si commenta da sola, troviamo un avversario contro il quale abbiamo sempre faticato. Se la squadra rischia di sciogliersi? No, perché è abituata per questi traguardi. Poi, ovvio, è un momento mai vissuto nella storia del calcio in più di cento anni. Ma mentalmente i giocatori sono abituati ad affrontare questi momenti con serenità".