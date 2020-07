Roma-Inter, dove vedere la partita in tv

Tre vittorie consecutive per la Roma, che difende il quinto posto in classifica e che domenica alle 21:45 se la vedrà all'Olimpico contro l'Inter, a sua volta seconda e a sei punti di distanza dalla Juventus. Una sfida equilibrata, non è un caso che le due squadre, quando si sono ritrovate l'una contro l'altra, abbiano pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A. I giallorossi non vincono da due partite interne di campionato contro l'Inter (1N, 1P): non registrano una striscia interna più lunga senza successi contro i nerazzurri nella competizione dal 2008. Quest'ultimi hanno guadagnato 71 punti in questa Serie A dopo 33 giornate, già due in più rispetto a quelli raccolti nell’intera scorsa stagione di Serie A (69 in 38 partite).