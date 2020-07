Serie A, le partite di oggi della 34^ giornata

La 34^ giornata di Serie A entra nel vivo: sei gare quest'oggi, apre le danze alle 17:15 Parma-Sampdoria. Ultima chiamata per Brescia e Spal, l'una contro l'altra alle 19:30: non vincere potrebbe voler dire retrocessione aritmetica. Scontro salvezza fondamentale anche tra Genoa e Lecce per evitare il terzultimo posto, mentre Fiorentina-Torino, dopo le ultime vittorie di viola e granata, si preannuncia una sfida dalla posta in palio più contenuta. La quarta gara delle 19:30 è Napoli-Udinese: gli azzurri sono chiamati a riavvicinarsi al quinto posto. Anche perché il big match della domenica è Roma-Inter alle 21:45: i giallorossi per sperare ancora nella Champions, i nerazzurri per tenere aperto il discorso scudetto.