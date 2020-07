Fonseca: "Due punti persi, Inter poco pericolosa"

Le parole dell'allenatore giallorosso al termine del 2-2 dell'Olimpico: "L'Inter non ha fatto nulla, dispiace perché da parte nostra è stata una grande partita. Pellegrini e Mkhytarian esaltati da questo sistema di gioco"

Svantaggio, rimonta e beffa finale. Il 2-2 contro l'Inter lascia più di qualche rimpianto alla Roma , il quarto posto sempre più lontano nonostante un'altra prestazione convincente. "Abbiamo perso due punti", dichiara Paulo Fonseca senza mezze misure nel postpartita a Sky Sport. "La squadra ha giocato molto bene, i nerazzurri invece hanno segnato due gol su calcio piazzato senza aver creato nulla. Ma questo è il calcio e dobbiamo accettarlo. Purtroppo alla prestazione talvolta non corrisponde il risultato".

3-4-2-1, tutti promossi



Il passaggio alla difesa a tre, con due trequartisti dietro a Dzeko, continua a dare segnali positivi. "I ragazzi stanno imparando i meccanismi di gioco di questo nuovo modulo", spiega l'allenatore giallorosso. "Spinazzola e Bruno Peres sanno spingere bene e ora hanno più libertà per farlo. Mentre Pellegrini e Mkhytarian sono molto più dentro la partita, hanno più responsabilità anche in fase difensiva e non hanno paura di prendersele. Questo sistema valorizza anche Veretout e i difensori centrali. Stiamo tutti costruendo qualcosa di importante".