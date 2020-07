Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv

Big match doveva essere e big match sarà, anche se qualcosa nel mentre è cambiato. Juventus e Lazio si incontreranno allo Stadium, calcio d'inizio lunedì alle 21:45. Otto punti e tre posizioni le dividono in classifica, ma si tratta di un match conunque importante in ottica scudetto. Non è un momento facile per entrambe. La squadra di Maurizio Sarri non trova il successo da tre giornate di campionato (2N, 1P), parziale in cui ha sempre subito almeno due gol: i bianconeri non incassano almeno due reti per quattro gare di fila in Serie A da marzo 1993 con Giovanni Trapattoni in panchina. Dalla ripresa del campionato dopo la sosta, solo Spal, Cagliari e Lecce hanno invece segnato meno della Lazio (otto gol) in Serie A; prima della pausa forzata, solo l’Atalanta (70) aveva messo a referto più reti (60). L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (4-1, doppiette di Nedved e Crespo); da allora 12 successi bianconeri e cinque pareggi. Una statistica che fa sorridere Sarri, che però in stagione con la Lazio ha sempre perso (all'andata e in Supercoppa).