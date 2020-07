Fonseca ha ritrovato certezze e risultati dando un orientamento al mercato giallorosso: con il nuovo sistema di gioco vengono azzerati gli esterni alti come Kluivert e Under, in uscita. La svolta tattica ha dato i suoi frutti e ora si guarda con più ottimismo all'Europa League, decisiva ad agosto

Non c'è a brillare solo l'intesa tra Dzeko-Mkhitaryan, la coppia che sembra calciare insieme verso la meta con 27 gol in due. C'è questo e molto altro.

Ha avuto coraggio a cambiare Fonseca e i risultati gli hanno dato ragione.

La svolta tattica è stato radicale. Due trequartisti alle spalle di Dzeko e azzeramento degli attaccanti esterni.

Due quinti a centrocampo in grado di accompagnare l'azione, alimentando la fase offensiva. Puntando su una difesa a tre con piena fiducia come titolare a un 21enne come Ibanez, mai utilizzato dal 1' nell'Atalanta, e già diventato una garanzia per personalità, mezzi fisici e tecnici.

La strada tracciata è ora quella giusta. Per il presente e il futuro, comprese le scelte di mercato, orientate dal nuovo sistema, che porteranno all'addio di Kluivert e Under, non più adatti a questo gioco.