L'allenatore rossoblù esprime il suo punto di vista sulla lite con il collega dell'Atalanta: "Non mi permetto di parlare con la sua panchina e lui non deve farlo con la mia. Non ha voluto parlarne? Certo, sa di avere sbagliato". E sul futuro del Bologna: "Per arrivare in Europa ci vorranno due o tre anni, ma la stagione è positiva"

Da una parte la consolazione nell'aver ritrovato il suo Bologna dopo la brutta partita contro il Milan, dall'altra la rabbia per un altro risultato che è sfuggito di mano nonostante una buona prestazione. Non c'è però solo la sconfitta contro l'Atalanta a non rendere sereno Sinisa Mihajlovic, ma anche la lite avuta in campo con Gian Piero Gasperini nel corso del primo tempo della sfida, che ha portato all'espulsione dell'allenatore nerazzurro. Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato in questo modo l'episodio: "Ognuno si fa le regole a casa propria, io non mi permetto di parlare con la sua panchina e lui non si deve permettere di farlo con la mia.

Se mi manca di rispetto, io mi arrabbio. Di quello che fa la mia panchina, me ne occupo io e non c'è niente da chiarire. Sempre con il dito puntato, se l'avesse fatto a me non so se adesso avrebbe avuto ancora il dito. Se ha qualcosa da dire lo dice a me, non alla mia panchina. Ha preferito non parlarne? Certo, sa di avere sbagliato".