Le probabili formazioni della 35^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nell'Atalanta c'è Pasalic in cerca di una maglia. Nel Bologna a rischio Orsolini. Ibra è convocato mentre Gattuso ha Milik fuori e Mertens sulla via del recupero. Conte rilancia Lukaku. Turnover là davanti per la Roma di Fonseca. Juve con Pjanic che spera di ritrovare una maglia e Bernardeschi che invece sarà titolare

La vittoria della Juventus sulla Lazio ha forse chiuso in maniera quasi definitiva la lotta al titolo. In questo periodo però le cose possono cambiare e di stravolgimenti ne abbiamo visti non pochi. Uno sguardo attento merita anche la parte bassa della classifica: la Genova blucerchiata può rendere molto complicato il finale di campionato dei cugini rossoblù.

Anche in questo turno niente riposo per i fantallenatori che sono subito chimati all'azione. Siamo nella fase clou della stagione e per tutti è vietato fallire. Ecco allora di nuovo in pista la squadra degli inviati di Sky Sport, sempre pronta ad aggiornarci su ballottaggi, scelte ed esclusioni. Le notizie dei nostri preziosi inviati si materializzano anche nei nostri 'Campetti', per avere un quadro ancora più completo della situazione.

ATALANTA-BOLOGNA, oggi ore 19:30



Atalanta, Pasalic tra centrocampo e trequarti

Gasperini non dovrebbe modificare troppi interpreti in vista della gara col Bologna. Hateboer è squalificato e quindi quasi certo che sulle corsie agiranno Castagne e Gosens. Una delle (poche) incognite di formazione riguarda Pasalic. Il croato potrebbe affiancare Gomez sulla trequarti oppure essere schierato come interno di centrocampo con panchina iniziale per Freuler.

Bologna, rientrano Barrow e Palacio

Dopo il turnover visto contro il Milan, Sinisa Mihajlovic torna ad affidarsi a molti dei soliti noti rossoblù. In attacco, titolari sia Palacio che Barrow. A sinistra c'è da registrare il turno di stop imposto dal giudice sportivo a Dijks. Mbaye sperava di ritrovare posto nell'XI titolare ma resta favorito a destra Tomiyasu con Denswil che agirà da difensore centrale. Possibile esclusione in attacco per Orsolini. L'azzurro è testa a testa con Skov Olsen ma al momento è quest'ultimo ad essere in leggero vantaggio.



SASSUOLO-MILAN, oggi ore 21:45

Sassuolo, due ballottaggi e uno squalificato

Rispetto alla formazione vista contro il Cagliari, De Zerbi ritrova Berardi e Magnanelli con quest'ultimo che tornerà ad occupare il posto in mezzo al campo al fianco di Locatelli a patto di vincere il ballottaggio con Bourabia. Altro dubbio è in difesa con Peluso e Magnani che si giocano una maglia per affiancare Chiriches. Ferrari infatti è squalificato. Davanti pochi dubbi con Caputo a guidare la truppa.



Milan, Zlatan c'è: convocato



In casa Milan c'è da verificare il livello di stanchezza di qualche elemento della rosa. Pioli però, durante la gara con il Bologna, ha potuto evitare a un po' di gente i 90' totali vista la piega che la partita aveva preso. Saelemaekers agirà ancora sulla corsia di destra con Rebic sul versante opposto. Conti-Calabria è un duello sempre vivo ma l'XI di partenza a Reggio Emilia potrebbe essere lo stesso visto a San Siro pochi giorni fa soprattutto dopo la notizia legata a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ieri non si era allenato ma è regolarmente convocato per la sfida di Reggio Emilia



PARMA-NAPOLI, mercoledì ore 19:30



Parma, rebus attaccante centrale



D'Aversa ritrova Darmian e Grassi, di rientro dalla squalifica. Il terzino è in vantaggio su Laurini mentre al centro della difesa c'è da valutare il recupero di Bruno Alves che è sempre in dubbio a causa di una contusione ossea. Anche Kucka è in forse. Senza più Cornelius, là davanti ci sono varie soluzioni. Da Caprari, che sarebbe alla seconda da titolare, a Inglese passando per Karamoh. Pochi dubbi invece su Kulusevski e Gervinho.

Napoli, Mertens non preoccupa



Se il Parma ha il problema della punta centrale, lo stesso si potrebbe dire per il Napoli di Gattuso. Mertens era uscito nel primo tempo della sfida contro l'Udinese e Milik, autore del gol del pareggio contro i bianconeri, è squalificato. Rebus attaccante dunque? Non proprio stando alle ultime da Castelvolturno: Mertens infatti non preoccupa più di tanto e dovrebbe essere schierato regolamente al centro dell'attacco. Dietro rientra Di Lorenzo. In mediana sfida Demme-Lobotka.



INTER-FIORENTINA, mercoledì ore 21:45

Inter, Conte cambia in tutti i reparti?

Dopo il pareggio contro la Roma, torna titolare Romelu Lukaku che contro i giallorossi aveva firmato la rete del definitivo 2-2. Il re dei gol in trasferta cercherà di migliorare il proprio bottino anche in casa. In difesa potrebbe rivedersi Godin mentre sulle fasce laterali favoriti Moses e Biraghi. Alle spalle del tandem d'attacco c'è Borja Valero, ex di turno



Fiorentina, due possibili variazioni per Iachini



In casa viola, salvo nuove problematiche fisiche, è pronto a rientrare Dragowski tra i pali. Rispetto alla gara contro il Torino, nella formazione titolare potrebbero trovare spazio Dalbert a sinistra e Duncan in mezzo. Quest'ultimo garantisce fisicità e dinamismo. In più, le sue caratteristiche da incontrista potrebbero mettere in difficoltà l'Inter in fase di contruzione. Se Ribery non dovesse essere 'cotto' ecco che il francese andrebbe ad occupare l'altro posto in attacco al fianco di Kouamé.



LECCE-BRESCIA, , mercoledì ore 21:45

Lecce, Petriccione out. Babacar in forse



Altra gara molto delicata al 'Via del Mare'. Reduce dalla sconfitta di Genova, il Lecce non deve più sbagliare. Monitorato Babacar che non è al meglio. In difesa può possono rientrare Calderoni e Donati mentre a centrocampo indisponibile causa squalifica Petriccione. Favorito per il ruolo di regista di centrocampo Tachtsidis.



Brescia, Spalek out. Ballottaggi dietro

Buona parte dell'XI titolare del Brescia pare già deciso. Il duo d'attacco Donnarumma-Torregrossa sarà confermato ma in mediana macherò Spalek per squalifica. Skrabb invece deve recuperare dall'infortunio che lo ha costretto, da sustituto, a lasciare il terreno di gioco contro la Spal.



SAMPDORIA-GENOA, mercoledì ore 21:45

Sampdoria, dentro Linetty. Depaoli alto o basso?

E' tempo di derby in quel di Genova e Claudio Ranieri deve, come tutti, gestire la fatica dei suoi dopo la splendida rimonta di Parma. In difesa dovrebbe tornare Colley con Chabot che, nonostante la rete segnata, scala in panchina. A sinistra favorito Augello mentre sull'altro versante c'è da capire se Depaoli agirà da esterno di difesa o di centocampo. Col rientro nell'XI titolare di Linetty ci sono tanti pretendenti per poche maglie. Ramirez può agire a supporto di Quagliarella o a centrocampo (con Jankto che andrebbe quindi in panchina). In attacco però ci sono anche le candidature di Gabbiadini e Bonazzoli.



Genoa, tante possibili soluzioni per Nicola

In casa rossoblù si è al settimo cielo dopo il trionfo nello scontro diretto col Lecce. Vincere anche il derby significherebbe mettere un mattone importantissimo sulla questione salvezza. Nicola come al solito può optare sia per la difesa a 3 che per la linea a 4. Sembra scontato il rientro di Biraschi. In mediana va sempre valutata la situazione di Sturaro che non è ancora al 100%. In attacco imprescindibile Pandev con Pinamonti in pole per un posto al fianco del macedone.



SPAL-ROMA, mercoledì ore 21:45

Spal, 'rebus retrocessione' per Di Biagio

Il primo verdetto è stato emesso. La Spal è la prima retrocessa di questa stagione. Senza più obiettivi reali (se non quello di chiudere al meglio il campionato), Di Biagio può decidere chi schierare senza l'assillo del risultato. Rientra Valdifiori dalla squalifica e probabilmente sarà nell'XI titolare contro la Roma ma per il resto siamo nel regime del 'vale tutto'. Tnjov, Cerri e Di Francesco sono tre nomi che potremmo trovare in campo dal primo minuto. E Petagna può anche riposare per una gara.



Roma, assente Ibanez. Dzeko a riposo?

Impegno sulla carta semplice per la Roma di Fonseca che va a far visita alla già retrocessa Spal. I giallorossi potrebbero scegliere di far riposare un paio di giocatori là davanti. Dzeko, protagonista contro l'Inter, può lasciar spazio a Kalinic. Stesso discorso per Pellegrini che sarebbe sostituito da Carles Perez. In difesa out Ibanez per un problema all'adduttore. Cristante favorito per un posto in mediana al fianco di Veretout.



TORINO-VERONA, mercoledì ore 21:45

Torino, torna Ansaldi. Lyanco verso la conferma



I fantallenatori che aspettano il ritorno da titolare di Izzo potrebbero dover attendere ancora un po'. Nella linea a tre di Longo ci dovrebbe infatti essere ancora Lyanco con Nkoulou e Bremer. In mediana c'è Lukic squalificato. Pronto a tornare quindi Rincon. Ansaldi invece è in pole su Ola Aina. Dietro al duo Zaza-Belotti si scalda Verdi, in vantaggio su Berenguer.



Verona, Juric è senza Amrabat

Assenza pesante in mezzo al campo per i gialloblù di Ivan Juric. A Torino infatti mancherà Amrabat, uomo chiave per l'equilibrio tattico del Verona. Pronto quindi all'arretramento Pessina che in passato è sempre stato schierato in caso di emergenza a centrocampo. Sulla trequarti può ritrovare una maglia da titolare Verre mentre in attacco si dovrebbe rivedere Di Carmine.



UDINESE-JUVENTUS, giovedì ore 19:30

Udinese, torna Okaka al fianco di Lasagna

Le uniche possibili rotazioni per Luca Gotti sono in difesa. Calendario non semplice quello dell'Udinese che dopo il Napoli, incontra una Juventus al primo match point Scudetto (ma dipenderà dal risultato dell'Inter). I friulani riabbracciano Okaka che rientra dalla squalifica. A sinistra dovrebbe rivedersi Sema mentre in difesa Ekong o Samir potrebbero sperare di rientrare nell'XI titolare.



Juventus, Bernardeschi c'è. Bonucci no



Cambio forzato in difesa per Maurizio Sarri. Contro l'Udinese mancherà infatti Leonardo Bonucci causa squalifica. Rugani dovrebbe essere l'indiziato numero uno per sostituirlo con Demiral che sarebbe invece una sorpresa di formazione. In mediana è pronto a rietrare Pjanic mentre in attacco Bernardeschi rientra dalla squalifica e andrà come sempre ad occupare il settore destro nell'attacco bianconero.



LAZIO-CAGLIARI, giovedì ore 19:30

Lazio, occhi puntati sul bollettino medico

Tagliata fuori dalla lotta Scudetto, la Lazio va alla ricerca della conquista aritmetica della Champions, cercando di finire nel migliore dei modi una stagione comunque più che positiva. In difesa rientra Patric ma con Radu fuori per il resto della stagione, è presumibile che Acerbi venga definitivamente dirottato a sinistra. Lukaku e Jony si contendono una maglia mentre si attendono buone notizie sul fronte Luis Alberto.



Cagliari, Zenga rilancia Simeone

La grande sorpresa in formazione dello scorso turno era il duo Joao Pedro-Gaston Pereiro. Contro la Lazio però il 'Cholito' Simeone pare destinato a tornare titolare. Stesso discorso per Ionita, di rientro dalla squalifica. In difesa out Carboni che ha rimediato la seconda espulsione in 6 gare. Due le alternative: o l'inserimento di Klavan o l'arretramento di Lykogiannis con Mattiello ancora sulla corsia sinistra