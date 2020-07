Il pareggio con l'Inter ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive, ma la Roma può continuare a sorridere. La classifica dice ancora quinto posto ed Europa in mano, con la Spal già retrocessa come prossimo avversario non poi così temibile: " Ma queste sono partite molto pericolose, perché l'altra squadra non ha pressioni e potrà giocare più libera - ha avvertito Fonseca parlando ai microfoni del sito ufficiale - sarà una sfida insidiosa per noi. Per questo servirà lo stesso atteggiamento e la stessa ambizione”. I segnali arrivati con l'Inter, però, sono stati buoni: "I ragazzi stanno bene - ha confermato l'allenatore giallorosso - anche se non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto una partita che meritavamo". Chiosa poi sulla formazione che scenderà in campo: "Stiamo valutando la condizione fisica di tutti i calciatori. Abbiamo disputato partite molto intense e probabilmente in alcuni ruoli sarà necessario cambiare qualcuno".

Zaniolo convocato: "Con lui tutto ok"

Non doveva essere della partita, come era già successo con l'Inter, ma a sorpresa Nicolò Zaniolo è tornato in extremis tra i convocati. In conferenza Fonseca aveva parlato cos': "Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati, ma voglio dire che non è giusto quello che si scrive su di lui. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema, lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi”. Poi il dietrofront dopo l'allenamento: Zaniolo svolge un ottimo allenamento e convince l'allenatore di aver smaltito i problemi fisici. Chiede al ragazzo se se la sente di venire con la squadra e il giocatore dà l'ok. Zaniolo sarà dunque convocato

Non al meglio anche due uomini fondamentali come Mkhitaryan e Pellegrini: “Sono stanchi, capiremo domani se partiranno dal primo minuto. Stanno giocando entrambi molto bene. Non sono d’accordo con le critiche fatte a Lorenzo. Non dimentichiamoci che è stato infortunato per diverso tempo e sta lavorando molto per la squadra. Abbiamo totale fiducia in lui e credo non sia giusto dire certe cose sul ragazzo. È un romanista, sente la squadra più di tutti e si vede in campo: corre tanto, lavora per la squadra. Per noi è importantissimo”.