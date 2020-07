Ultime quattro giornate di campionato, la Roma deve difendere il quinto posto dall'attacco del Milan per conquistare la qualificazione ai gironi della prossima Europa League. I giallorossi programmano anche il futuro, la società vuole ripartire da Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è stato dichiarato incedibile dal club, che non ha dato nessuna apertura a un'eventuale cessione. La Roma ribadirà questa sua volontà anche all'agente di Zaniolo, quando e se ci sarà un incontro tra le parti. La società non vuole lasciare aperto neanche uno spiraglio per la partenza del talentuoso fantasista, anche perché la sua valutazione attualmente è fuori mercato per i vari club che si erano fatti avanti.