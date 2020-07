Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Vincere per cercare almeno di rimandare la festa scudetto della Juventus. Questo l'obiettivo dell'Inter, che si prepara ad ospitare a San Siro la Fiorentina. Calcio d'inizio fissato per mercoledì alle ore 21:45. I viola sono in forma, come dimostrano i due successi consecutivi con Lecce e Torino. Dopo aver perso cinque delle precedenti sei partite (1V), i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime cinque sfide di Serie A con la Fiorentina (2V, 3N). Diffcile pensare ad un pareggio, dal momento che non c'è mai stato negli ultimi 20 precedenti al Meazza (17 vittorie dell'Inter e 3 dei viola). Occhio al recente rendimento della squadra di Iachini lontano dal Franchi, dove ha vinto le ultime due trasferta. Non arriva a tre successi consecutivi dall'aprile del 2018. Infine il cronometro, perché nove delle ultime 10 reti della Fiorentina contro l’Inter in Serie A sono state nel secondo tempo: fa eccezione l’autorete di De Vrij arrivata dopo 16 secondi nel febbraio 2019.