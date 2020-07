Buone notizie per il difensore olandese: gli esami hanno dato esito negativo. Conte potrebbe portarlo in panchina già a Genova e punta a recuperarlo per il Napoli. Europa League salva: il problema al ginocchio che l'ha costretto ad uscire anzitempo contro i viola si è rivelato soltanto una lieve distorsione. Per D'Ambrosio, invece, 5 punti di sutura all'arcata sopraccigliare per il taglio rimediato dopo uno scontro fortuito con Gagliardini