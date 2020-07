La squadra di Inzaghi torna a vincere e blinda aritmeticamente il quarto posto in classifica. Gara che si mette in salita per la Lazio: al 45’ segna Simeone per il Cagliari. In apertura di ripresa pareggia Milinkovic Savic. Al 60’ la ribalta Immobile che decide il match con il gol numero 31 in campionato

LAZIO-CAGLIARI 2-1

45' Simeone (C), 47' Milinkovic (L), 60' Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58' Marusic), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto (90' Cataldi), Jony (58' Lukaku); Caicedo (64' Correa), Immobile (90' Adekanye). All. S. Inzaghi

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (84' Pisacane); Faragò, Nandez, Rog (66' Birsa), Ionita (84' Gagliano), Mattiello (71' Ragatzu); Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Ammoniti: Jony, Lazzari, Klavan, Parolo

Occorreva trovare una vittoria per conquistare aritmeticamente il quarto posto in classifica e per festeggiare una stagione comunque sopra le righe per la Lazio, nonostante l’ultimo periodo di crisi che ha portato la squadra lontana dal lottare per lo Scudetto. Che non sarebbe stata facile contro un Cagliari dimostratosi squadra viva e pimpante, lo si era presagito già al 3’ quando un calcio di punizione di Joao Pedro (indiretto) era finito direttamente in rete e per questo, il gol, annullato. La Lazio ha spinto, ha sofferto, è tornata a spingere ribaltando l’iniziale svantaggio e ha vinto con merito il match che serviva per raggiungere l’obiettivo tanto desiderato.

Formazione annunciata alla vigilia per Inzaghi, grandi rivoluzioni per Zenga con l’arretramento di Lykogiannis e con Mattiello a sinistra ma soprattutto con Simeone di nuovo dal 1’. Come detto, gara iniziata con il calcio di punizione di Joao Pedro (indiretto) battuto direttamente in porta e finito in rete con gol non valido. Passato lo spavento la Lazio ha macinato gioco e in 20’ ha messo alla corde il Cagliari. Soltanto uno straordinario Cragno ha evitato ai biancocelesti di passare in vantaggio parando in sequenza i tentativi di Lazzari (tre volte), Luis Alberto e Immobile. Appena la Lazio ha allentato il ritmo, il Cagliari è riuscito a riguadagnare terreno e, inaspettatamente, si è portato in vantaggio nell’ultimo minuto del primo tempo grazie a una conclusione di Simeone che, deviata da Felipe Luiz, ha beffato Strakosha.

A inizio ripresa, però, la Lazio ha ritrovato il piglio della grande squadra, ha spinto sull’acceleratore e dopo soli 2’ ha saputo pareggiare grazie a una conclusione di potenza di Milinkovic Savic. Per nulla sazia, la squadra di Inzaghi ha continuato a dominare, il Cagliari è andato di nuovo in difficoltà, Luis Alberto ha disegnato un tracciante per l’attacco della profondità di Immobile che ha battuto a tu per tu Cragno con il sinistro per il suo 31° centro in campionato. Solo qualche minuto prima lo stesso Immobile era stato fermato da Cragno assistito dal palo. Da quel momento in poi la Lazio ha provato a centellinare energie e uomini, provando a congelare il gioco. Dall’altra parte il Cagliari ha tentato di rendersi pericoloso dalle parti di Strakosha ma non ha avuto la forza di portare pericoli alla Lazio. Inzaghi, dunque, ritrova la vittoria ed è aritmeticamente quarto (con il secondo posto ancora a portata di mano). Un quarto posto che varrebbe la Champions: il condizionale è perché ci potrebbe essere il caso (difficile ma non impossibile) di due squadre italiane ad aggiudicarsi Champions e Europa League. In quel caso sarebbero solo le prime tre ad andare in Champions. Il Cagliari non riesce a migliorare la sua classifica, una sconfitta che non inficia quanto di buono fatto da Zenga dal suo arrivo in Sardegna.