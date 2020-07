La 36^ giornata di Serie A prosegue al Bentegodi, sfida tra i veneti e i biancocelesti che hanno blindato il 4° posto. Accanto a Immobile gioca Correa, spazio a Marusic per lo squalificato Lazzari e a Djavan Anderson sulla sinistra. Dall'altra parte ecco Eysseric e Zaccagni alle spalle di Borini, Veloso scala in difesa. In avvio ci provano Milinkovic-Savic e Immobile. Diretta su Sky Sport 253

SERIE A, LA DIRETTA GOL