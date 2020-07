L’allenatore ha presentato il prossimo impegno dell’Atalanta: "Affrontiamo l’avversario peggiore, la squadra più in forma del momento. Proveremo a chiudere al secondo posto. Contro il PSG sarà difficile ma cercheremo di fare l’impresa" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il calendario mette di fronte Atalanta e Milan, le due squadre più in forma del campionato italiano dalla ripresa post lockdown. Uno status riconosciuto anche da Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi, che ha presentato la partita ai canali ufficiali del club: "Speriamo di chiudere nel modo migliore il campionato, visto anche come abbiamo giocato da quando si è ripreso. Sono test importanti, ora incontriamo i rossoneri che sono la squadra che insieme a noi ha fatto più punti in questo periodo. Sarà un grande stimolo per la classifica di entrambe, forse è l'avversario più difficile in questo momento". Si giocherà a San Siro, che ha ospitato le gare europee dei nerazzurri: "Sarà una partita molto importante, giocheremo in uno stadio prestigioso dove abbiamo fatto anche delle belle gare di Champions e questo ci farà sentire più a casa".

Il secondo posto vedi anche Lite con Mihajlovic, Gasperini squalificato Dopo il pareggio dell’Inter con la Fiorentina, l’Atalanta è da sola al secondo posto. "Sarebbe un grandissimo risultato. Per chi lotta per lo scudetto capisco che vuol dire essere i primi tra i perdenti, ma per noi sarebbe un traguardo straordinario. Non siamo mai arrivati così in alto, l'anno scorso è arrivato il piazzamento migliore dell'Atalanta finora, al terzo posto. Ci proveremo, sarebbe un grande successo" ha detto Gasperini. I giocatori con qualche problema fisico dopo la gara col Bologna adesso stanno bene: "Sembra che abbiano tutti recuperato dalle contusioni, cose che ci stanno nelle partite".