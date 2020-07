Nicola: "Tanto da fare". Ranieri: "Avevano di più"

Nonostante la vittoria nel derby contro la Samp, Davide Nicola non si lascia andare a facili entusiasmi. L'obiettivo salvezza non è ancora raggiunto, dunque è opportuno utilizzare tutte la cautele del caso: "Per noi vincere diventa importante perché significa continuare il nostro percorso salvezza - dice - Nelle ultime quattro partite abbiamo centrato la vittoria tre volte, sappiamo che non è finita e che c'è ancora molto da fare. Mancano solo tre partite ma sono partite toste, impegnative, dove dovremo essere all'altezza per arrivare al nostro obiettivo.". Vincere il derby è sempre qualcosa di particolare: "La vittoria in un derby per la nostra gente e per noi è importante, significa far capire che ci sei, ma è una partita che ci serve per poter raggiungere la salvezza, io la incasello nel nostro percorso. Tra tre giorni si gioca, non c'è il tempo per pensare troppo o rimanere su ciò che hai fatto. Stasera è stata una partita tosta, bisogna fare i complimenti a Ranieri perché ha messo in piedi una squadra organizzata. Non è stato facile ma rispetto alla partita con il Lecce ho visto un Genoa più determinato e ordinato, in grado di crederci."