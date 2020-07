Fonseca: "Zaniolo? Un talento e non si vende"

L'allenatore portoghese si sofferma sul trequartista della Roma al termine del match vinto contro la Spal 6-1 con il sesto gol realizzato proprio da Zaniolo: "Con lui non ci sono problemi, è un talento e deve crescere senza pressioni e con equilibrio. E' un giocatore importante per la Roma e non vogliamo vendere né lui, né Pellegrini"

La presentazione della nuova maglia da testimonial e le dichiarazioni d'amore verso la Roma, il gol (straordinario) contro la Spal sembrano chiudere un cerchio tra Niccolò Zaniolo, Paulo Fonseca e la Roma. Dopo le polemiche dell'ultima settimana, compreso il diverbio in campo con il compagno Mancini (nella gara con il Verona) e l'infortunio che lo ha escluso dal match con l'Inter e che lo avrebbe tenuto fuori anche dalla sfida alla Spal se non si fosse bloccato Under, Fonseca parla proprio del fantasista al termine della gara vinta 6-1 a Ferrara: "Non c'è alcun problema con Zaniolo - dice - E' un talento ma non dobbiamo fare l'errore di mettergli troppe pressioni addosso. E' un giocatore molto importante per la Roma e per questo non sarebbe giusto dargli troppe responsabilità. E' molto giovane, come Pellegrini, e deve crescere con molto equilibrio".