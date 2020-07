Napoli-Osimhen, ore decisive

Ore decisive per il futuro di Victor Osimhen. Ormai raggiunta l’intesa tra il Lille e il club azzurro, il ds Giuntoli fisserà un appuntamento a brevissimo con il nuovo agente (D’Avila) per cercare di trovare la quadra e chiudere l’operazione. Ricordiamo che il club francese sta mettendo pressione all’attaccante e al suo nuovo procuratore per definire l'affare. Il Napoli in questo momento è l’unico pronto a fare l’investimento da 60 milioni di euro.​