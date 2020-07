Otto giocatori di Serie A sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo il mercoledì di Serie A. Salterà la prossima giornata Kevin Bonifazi (Spal), che ieri è stato espulso, per avere, al 40' del secondo tempo, dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Per Bonifazi oltre alla squalifica anche 5mila euro di ammenda.