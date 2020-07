Oltre all'allenatore dell'Atalanta Gasperini, il Giudice sportivo ha fermato tre giocatori, tutti per un turno, che non prenderanno così parte alla 36^ giornata di Serie A: si tratta di Bennacer e Hernandez del Milan e Bourabia del Sassuolo

Dopo le prime due gare della 35^ giornata di Serie A che sono andate in scena martedì, Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan , sono arrivate le prime decisioni del Giudice sportivo che ha fermato, tutti per un turno, già tre giocatori oltre all’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, che non siederà in panchina nella sfida di venerdì tra la sua Atalanta e il Milan.

leggi anche

Lite con Mihajlovic, Gasperini squalificato

Un match, quello che si giocherà a San Siro, che non avrà tra i protagonisti nemmeno il centrocampista rossonero Ismael Bennacer e il terzino Theo Hernandez, entrambi ammoniti nella gara vinta conto il Sassuolo (erano in diffida). Due assenze importanti per Stefano Pioli, che contro l’Atalanta dovrà fare a meno anche dell’infortunato Romagnoli. Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in vista della sfida di sabato contro il Napoli (36^ giornata di campionato), dovrà invece rinunciare allo squalificato Mehdi Bourabia, espulso contro il Milan per doppia ammonizione.