L'allenatore della Juve dopo il ko con l'Udinese: "Abbiamo perso ordine, dopo aver subito il pari c'è stata una reazione scomposta. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi e questo ci ha fatto perdere il match. Champions? Pensiamo al campionato"

Primo match point fallito per la Juventus, battuta in rimonta dall’Udinese (2-1) nella gara della Dacia Arena che in caso di successo avrebbe regalato alla formazione bianconera la vittoria dello scudetto. Un ko arrivato nei minuti di recupero che Maurizio Sarri analizza così ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo perso ordine e abbiamo portato la partita su un binario pericoloso e poi l’abbiamo persa al 93’ perché volevamo vincere a tutti i costi. Come ritrovare equilibrio? In questa fase della stagione è difficile perché le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi. Le squadre più aggressive fanno fatica, infatti in questo momento della stagione ritengo l’ordine più importante dell’aggressività. E noi lo abbiamo perso, come successo altre volte", le parole dell’allenatore bianconero.

"Champions? Pensiamo alla Sampdoria" Sarri parla così delle difficoltà evidenziate dalla sua squadra: "In questo momento della stagione è difficile rimanere fisicamente efficienti e applicati mentalmente per 90 minuti. Le partite sono tutte strane, non hanno una logica predefinite e l'inerzia cambia con una facilità assoluta. Il momento è particolare, dobbiamo imparare da queste lezioni e cercare di essere ordinati". L'allenatore della Juve chiede concentrazione esclusivamente sul campionato: "Non penso alla Champions, penso solo alla Sampdoria, sono un paio di settimane che dico che fare punti è difficilissimo, bisogna stare sul pezzo sul campionato poi penseremo alla Champions. Come si recupera l'ordine in tempi brevi? È difficile recuperarlo per l'intera partita perché probabilmente la stanchezza mentale è più di quella fisica in questa fase della stagione, infatti noi nel primo tempo siamo stati abbastanza ordinati. Oggi volevamo vincere la gara a tutti i costi e questo ci ha portato ad avere una reazione più scomposta", ha ammesso Sarri.