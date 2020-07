Genoa-Inter, dove vedere la partita in tv

Chi cerca punti per tenere a distanza il terzultimo posto, chi invece insegue il secondo. Genoa-Inter è la terza gara in ordine cronologico della 36^ giornata di Serie A. Con la vittoria nel derby la squadra di Davide Nicola ha fatto un importante passo verso la salvezza, ora la sfida contro un Inter in cerca di un successo dopo i pareggi contro Roma e Fiorentina. Sono 105 i precedenti tra le due squadre, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio 54 volte perdendo in 22 occasioni a fronte di 29 pareggi. Negli ultimi tre confronti diretti non c'è stata storia: tre vittorie dell'Inter, con parziale di 13-0 per i nerazzurri. I rossoblù hanno vinto le ultime due gare disputate in casa in campionato, mentre quella di Conte è la squadra con miglior rendimento esterno del campionato (37 punti).