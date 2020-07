Donnarumma, 201 in rossonero: "Obiettivo 5° posto"

Il portiere rossonero, a quota 201 presenze con il Milan, commenta il pareggio contro l'Atalanta: "Per fortuna ho parato il rigore, obiettivo quinto posto"

Ai microfoni si Sky Sport Gigio Donnarumma commenta il pareggio contro l'Atalanta: Bene così. Ora siamo più squadra, più compatti, sappiamo dove stare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Peccato per il punto ma va bene così". Sulle presenze, arrivate a quota 201 in rossonero: "Le presenze, la fascia da capitano e il rigore parato? Mi dispiace per Alessio che è un grande amico e un grande capitano, speriamo che ci dia una grnade mano. Indossare questa fascia è un onore. Obiettivo qualificazione diretta all'Europa League: "Quinto posto? Il nostro obiettivo è quello, lotteremo fino alla fine al di là del risultato della Roma. Aspettiamo e giochiamo altre due finali"